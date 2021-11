Despedida de Ricardinho: "Vou dizer um até já à seleção nacional"

Um mês depois de ganhar o mundial de futsal, Ricardinho disse adeus à seleção portuguesa. Aos 36 anos de idade, o melhor do mundo não conseguiu conter a emoção.

No momento da despedida, estiveram presentes colegas de equipa, membros da federação e selecionador de futsal, Jorge Braz.

Ricardinho pendura a camisola 10 da seleção nacional, mas a sua carreira profissional continua. Foram 187 jogos na seleção portuguesa onde marcou 141 golos. O último golo foi contra a Sérvia, no percurso que acabou com a conquista do campeonato do mundo.