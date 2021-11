Fim do Cartão do Adepto aprovado na Assembleia da República

A proposta de lei do Iniciativa Liberal para pôr fim ao Cartão do Adepto foi aprovada, na Assembleia da República, esta quarta-feira, cerca de três meses após a implementação efetiva.

A votação, que contou com 202 deputados inscritos, foi viabilizada com a abstenção do PSD e PS, sendo que oito deputados socialistas votaram a favor, assim como os restantes partidos. Segue agora para a especialidade.

Para o Iniciativa Liberal o cartão do adepto "discriminava pessoas" e "estigmatizava grupos de cidadãos".

Por seu turno, as propostas de lei lançadas pelo Partido Comunista Português (PCP) e pelo Chega, que visavam a mesma revogação do cartão do adepto, foram rejeitados.

O cartão do adepto entrou em vigor esta temporada e durou poucos meses, com a maioria dos clubes e adeptos a mostrar-se contra.

O documento, com um custo de 20 euros e validade de três anos, visava identificar os adeptos que pretendiam ocupar as zonas dos estádios habitualmente ocupadas pelas claques dos clubes.

Para a sua obtenção eram requeridos nome completo, morada, documento de identificação, número do documento de identificação, data de nascimento, número de identificação fiscal, endereço de correio eletrónico, número de telefone e promotores de espetáculos desportivos que apoia.

Em causa estava, ainda de acordo com a legislação, "controlar e promover as boas práticas de segurança e combater ao racismo, xenofobia e intolerância nos eventos desportivos".

De acordo com o portal dedicado ao documento, foram emitidos até hoje 2.949 cartões do adepto e registados 111 promotores de eventos.

