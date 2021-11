Pedro Emanuel afastado do comando técnico do Al Nassr

O treinador português Pedro Emanuel foi afastado do comando da equipa de futebol do Al Nassr, pouco mais de um mês depois de ter sido contratado, anunciou esta quarta-feira o clube da Arábia Saudita.

"O clube decidiu terminar o contrato com o treinador da primeira equipa, Pedro Emanuel", informa uma publicação na conta oficial do clube saudita na rede social Twitter.

Pedro Emanuel chegou ao Al Nassr em 1 de outubro e fez um total de cinco jogos, três dos quais para o campeonato, somando apenas um triunfo, na Liga dos Campeões Asiática (5-1 sobre Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos).

O treinador, de 46 anos, deixa o Al Nassr no nono lugar da liga da Arábia Saudita e fez o seu último encontro em 5 de novembro, na derrota por 1-0 no campo do Al-Shabab.

Foi a segunda experiência de Pedro Emanuel no futebol daquele país, depois de ter passado pelo Al Taawon, em 2018/19, tendo na altura conquistado a Taça da Arábia Saudita.

Antigo defesa central, Pedro Emanuel começou a carreira como treinador principal na Académica e representou também Arouca, Apollon (Chipre), Estoril Praia, Alméria (Espanha) e Al Ain (Emirados Árabes Unidos).