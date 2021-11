Portugal goleia Cazaquistão na abertura do apuramento para Europeu sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 goleou, esta quarta-feira, a congénere do Cazaquistão, por 5-0, em jogo da primeira fase de apuramento para o Europeu do escalão, realizado no Estádio Algarve.

Na partida da primeira jornada do Grupo 11, Portugal beneficiou de dois autogolos de Bakhtishat Abdullayev (3 e 40 minutos) na primeira parte e aumentou a diferença no segundo tempo, com tentos de Guilherme Santos (47), José Rodrigues (49) e João Veloso (58, de penálti).

A seleção portuguesa demorou apenas três minutos a inaugurar o marcador, desbloqueando a barricada cazaque num lance de sorte, em que Abdullayev cortou para a própria baliza um cruzamento de Ivan Lima.

Antecipava-se um jogo de domínio claro de Portugal e foi isso que sucedeu em toda a primeira parte - nem o golo madrugador levou o adversário a tentar incomodar a defensiva portuguesa -, embora só José Rodrigues tenha desperdiçado oportunidades flagrantes.

O avançado do Sporting de Braga cabeceou à barra, aos 34 minutos, após canto, na sequência de um lance em que obrigou Nikita Politik a excelente defesa.

O segundo golo só chegou aos 40 minutos, em tudo semelhante ao primeiro: novo autogolo do infeliz Abdullayev ao tentar desviar outro centro de Ivan Lima.

A entrada de Portugal após o intervalo foi demolidora, com pressão asfixiante e trocas de bola muito rápidas, e depressa o resultado atingiu números mais elevados.

O recém-entrado Guilherme Santos (47) assinou o terceiro, num remate frontal, José Rodrigues cabeceou para o quarto (49), após cruzamento de João Conceição, e o médio João Veloso apontou o quinto, de grande penalidade (58).

Com a vitória garantida, o selecionador português José Lima esgotou as substituições e o ritmo da equipa acabou por ressentir-se das mexidas. Portugal limitou-se a segurar a bola até final sem incómodo cazaque.

Os portugueses completam o grupo com encontros frente a País de Gales (13 de novembro) e Ucrânia (16 de novembro), ambos no Estádio Algarve, apurando-se para a ronda de elite os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros classificados.

