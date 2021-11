Os recados de Jorge Jesus  

Houve um tempo em que a Guerra Fria teve Portugal como pano de fundo. Em finais da década de 1960, os Estados Unidos usaram a aldeia Glória do Ribatejo como base de um centro de transmissão anticomunista para o bloco de leste.

Por ali andaram espiões e vários técnicos num complexo de operações altamente desenvolvido para a época e no qual se acredita terem trabalhado cerca de 500 funcionários. É isso que nos conta a série "Glória", primeira ficção portuguesa original a entrar na plataforma de streaming Netflix.



Longe dos tempos vividos no país por essa altura, não se pode dizer que, à volta do Benfica, guerras de comunicação, notícias plantadas, desmentidos e mensageiros secretos sejam uma absoluta estreia. Passam treinadores, até presidentes (após a saída de Luís Filipe Vieira), mas a história repete-se. Como uma nova temporada à volta do mesmo tema. Um enredo em ciclo vicioso onde mudam os protagonistas, mas continua a narrativa. Uma parte dois, três, quatro e cinco que parece sempre igual à primeira: desgastar o treinador e preparar terreno para a sua saída. Já tinha sido assim com Rui Vitória e Bruno Lage.



O caso mais recente teve a ver com a notícia sobre uma alegada rota de colisão entre Otamendi e Jorge Jesus que, supostamente, fizera com que o argentino ameaçasse sair já no mercado de Janeiro se o treinador não mudasse o seu comportamento junto dos atletas.

Os dois visados acabariam por desmentir qualquer desentendimento. Primeiro foi Jorge Jesus, na antevisão ao jogo com o Braga, e depois Otamendi, logo a seguir à goleada que as águias impuseram aos minhotos. Mas Jesus foi mais longe. Defendeu, e bem, que os jornalistas não inventam notícias. E que aquela informação teria saído de algum lado: "Para escreverem, alguém teve de passar esta notícia. Não interessa quem foi, o que me interessa é dizer aos benfiquistas que podem estar seguros, porque o grupo está unido, e se os resultados não aparecerem não é por este motivo."

Ver o nome de Otamendi associado a este conflito com o treinador ainda causou mais impacto. Jesus promoveu o argentino a capitão assim que este entrou na equipa. Ignorou o passado do jogador no FC Porto e criticou toda a polémica gerada por lhe ter dado a braçadeira. Otamendi é um dos intocáveis de Jesus. Tantas vezes elogiado. Tantas vezes protegido após jogos da época passada que não lhe correram bem. Uma notícia em que se diz que Otamendi perdeu a paciência para Jesus, pode levar a um pensamento rápido: "Se este está farto, imaginem os outros."

Jesus sabe do perigo de tal ideia crescer. Noutros tempos, muitas vezes, foi beneficiário direto de notícias plantadas. Mas o outro lado da moeda toca a todos no futebol. Especialmente em ciclos de resultados negativos, como estava a acontecer antes do jogo com o Braga.

A resposta dos jogadores foi categórica ao conseguirem a maior goleada da época. Antes disso, a de Jorge Jesus tinha sido clara. Nada é inventado pela pena de um jornalista. Vem sempre de algum lado. Não acusa ninguém, mas também não afasta a hipótese de ter saído de dentro ou das proximidades encarnadas.

Mais importante: mostra estar atento e determinado para que o clima de Guerra Fria não se instale à sua volta. Até porque a Luz e o Seixal, embora perto, não ficam no Ribatejo.