Criança insultada e ameaçada de morte por pedir camisola a jogador adversário

No fim do jogo em que o Santos perdeu com o Palmeiras, dezenas de adeptos tentavam falar com os jogadores. Entre eles estava Bruno Nascimento, de nove anos, e o pai.

Bruno, adepto do Santos, mas fã de Jailson, da equipa rival, pediu a camisola do guarda-redes do Palmeiras.

Um momento de desportivisto que rapidamente se transformou num episódio de fanatismo e intolerância. Bruno foi insultado pelos adeptos do Santos e a polícia teve de intervir para tentar acalmar a violência que ia aumentando de tom.

Mas a história não acaba por aqui, as redes sociais da criança foram inundadas de comentários ofensivos e ameaças de morte, de tal forma que o menino se viu obrigado a pedir desculpa.

Foram vários os nomes do futebol que já reagiram. Neymar aplaudiu a coragem do menino e criticou o comportamento dos adeptos do Santos. Já Pelé, lenda do futebol brasileiro, mostrou solidariedade para com a criança, disse que o desporto seria melhor se todos os adeptos fossem como o menino e lembrou que na altura em que jogou pelo Santos também ele tinha um ídolo no Palmeiras.

Bruno foi entretanto convidado para visitar o estádio do Santos antes de um jogo, onde tirou fotografias, recebeu camisolas e cumprimentou todos os jogadores do clube no relvado.