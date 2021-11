Jogadora do PSG suspeita de ter orquestrado agressões a colega sai em liberdade

A jogadora de futebol do Paris Saint-Germain, suspeita de estar envolvida nas agressões a uma companheira de equipa, foi libertada esta quinta-feira. Aminata Diallo continua a ser investigada por ter orquestrado o ataque.

O caso remonta ao dia 4 de novembro: Aminata Diallo e Kheira Hamraoui voltavam a casa depois de um jantar quando foram forçadas a sair do carro por dois homens mascarados. Hamraoui foi agredida com uma barra de ferro e teve de levar pontos nas pernas e nas mãos, enquanto Diallo escapou ilesa.

Diallo é suspeita de ter organizado o ataque para ganhar o lugar da colega de equipa no 11 inicial do PSG. Apesar da rivalidade, as duas jogadoras eram amigas próximas e até passavam férias juntas. Com Hamraoui lesionada, Diallo foi titular no jogo frente ao Real Madrid, a contar para a Liga dos Campeões. Acabou por ser detida 24 horas depois.

A jogadora nega as acusações e a polícia diz que se trata de um processo complicado. As autoridades francesas interrogaram um homem, conhecido de Diallo, que é tido como o principal suspeito de ameaçar Hamraoui e outras jogadoras por telefone. Está preso em Lyon e já foi investigado por outros casos de extorsão.

Sakina Karchaoui foi ouvida esta quinta-feira na condição de testemunha essencial, porque também ela tinha apanhado boleia de Diallo, mas saiu antes das agressões ocorrerem.