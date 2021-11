Luís Castro aceitou desafio do Qatar em vésperas do mundial e poderá ser um bom anfitrião para Portugal

Luís Castro está em Portugal num período de paragem do campeonato no Qatar e visitou uma instituição de solidariedade da qual é padrinho em Santo Tirso.

Está longe há 3 anos, depois do Shakhtar Donetsk, na Ucrâni, o treinador português abraçou, este verão, um novo e tórrido desafio no Al-Duhail, um dos dois clubes que habitualmente lutam pelo título nacional no Qatar.

Aceitou o desafio do Qatar também porque acontece em vésperas de mundial, o que gera um desafio acrescido.

Falta um ano e Portugal está perto de garantir um lugar. Luís Castro pode vir a ser um bom anfitrião no Qatar.