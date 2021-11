Miguel Oliveira em 17.º nos treinos livres para a última prova de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira na 17.ª posição as primeiras duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, última prova do Mundial de velocidade em motociclismo.

Miguel Oliveira fez a sua melhor volta em 1.32,208 minutos, ficando a 1,281 segundos do mais rápido, o australiano Jack Miller (Ducati), que bateu o espanhol Pol Espargaró (Honda) por apenas 12 milésimos. O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi terceiro, a 0,068 segundos de Miller.

Miguel Oliveira até tinha sido o terceiro mais rápido da primeira sessão, realizada durante a manhã, disputada com a pista molhada no circuito de Cheste, nos arredores de Valência, mas com o tempo de 1.40,730 segundos.

A sessão da tarde começou com a pista ainda húmida, mas foi secando com o decorrer dos minutos, permitindo aos pilotos baixarem os seus tempos.

Miguel Oliveira fez o seu melhor registo na 19.ª das 21 voltas efetuadas, melhorando mais de oito segundos.

Para sábado, a previsão meteorológica não aponta para chuva, mas a terceira sessão de treinos livres, disputada ao início da manhã, poderá ter temperaturas baixas e humidade no asfalto, pelo que pode ser mais difícil fazer tempos mais rápidos do que hoje.

O Grande Prémio da Comunidade Valenciana é a 18.ª e última prova da temporada.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha) é já o virtual campeão mundial, enquanto Miguel Oliveira chega a esta ronda na 13.ª posição do campeonato de pilotos.

Veja também: