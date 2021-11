Morreu antigo futebolista inglês Ron Flowers, campeão mundial em 1966

O antigo futebolista Ron Flowers, que integrou a seleção inglesa campeã mundial em 1966, morreu esta sexta-feira, aos 87 anos, anunciou o Wolverhampton, clube que representou durante toda a carreira.

"É com muita tristeza que anunciamos a morte de Ron Flowers, que foi vice-presidente e uma lenda do clube", escreveu o Wolverhampton, equipa treinada pelo português Bruno Lage e na qual alinham vários jogadores lusos, no seu site oficial na internet.