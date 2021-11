Equipa de Vila Nova de Gaia representa Portugal no Neymar Jr’s 5

Há cinco anos, o futebolista brasileiro Neymar deu o nome ao maior torneio internacional de futebol de 5. Em Janeiro, a fase final do Mundial é jogada pela primeira vez no Qatar. Portugal entra em campo com uma equipa de Vila Nova de Gaia.

Não há guarda-redes, jogam 5 contra 5 e cada golo expulsa um adversário. Acaba aos 10 minutos ou quando uma equipa ficar sem jogadores campo.

60 equipas, as melhores de cada país, são apuradas para a fase final que este ano decorre no Qatar, à semelhança do campeonato do mundo, mas um ano mais cedo.