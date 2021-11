Hamilton bate Verstappen e vence Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1

Britânico Lewis Hamilton (Mercedes) vence, este domingo, o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 e recupera sete pontos ao holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo, na luta pelo título mundial.

Hamilton, sete vezes campeão do mundo, partiu da 10.ª posição da grelha e deixou o piloto da Red Bull a 10,496 segundos e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) no terceiro lugar, a 13,576.

Após 19 das 22 provas do campeonato do mundo, Verstappen mantém a liderança, agora com 332,5 pontos, mais 14 do que Hamilton.

