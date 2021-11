Valentino Rossi, a "lenda" do motociclismo põe fim a 26 anos de carreira

O italiano Valentino Rossi, nove vezes campeão do mundo de motociclismo de velocidade, foi distinguido como uma das lendas do MotoGP, no domingo, dia em que pôs termo a 26 anos de carreira.

"Já uma lenda, Valentino Rossi (Yamaha) foi incluído no 'hall of fame' do MotoGP e é agora, oficialmente, uma lenda do MotoGP", lê-se no comunicado da organização do campeonato, após a gala que se seguiu ao Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 18.ª e última prova do Mundial.