Guarda-redes da seleção feminina do Irão acusada de ser um homem

A polémica instalou-se depois da vitória do Irão frente à Jordânia, que garantiu à seleção iraniana a qualificação para a Taça da Ásia feminina de 2022 e na qual a guarda-redes do Irão teve um papel importante, com duas defesas no desempate por penáltis.

No fim do encontro, o presidente da Federação de Futebol da Jordânia pediu à Confederação Asiática de Futebol para apurar se Zohreh Koudaei é realmente uma mulher.

Anadolu Agency

A selecionadora do Irão acusou a Jordânia de querer arranjar desculpas depois ter perdido o jogo.

"A seleção da Jordânia considerava-se a grande favorita e quando perdeu tentou arranjar falsos pretextos e fugir da responsabilidade da derrota", afirmou.

Maryam Irandoost deixou ainda claro que a Federação irá apresentar "toda a documentação exigida pela Confederação Asiática".

Zohreh Koudaei diz que está a ser vítima de bullying e promete processar a Federação da Jordânia pelas acusações das quais foi alvo.