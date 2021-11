Abel Ferreira segue plano de poupanças e Palmeiras perde dérbi com São Paulo

O Palmeiras, de Abel Ferreira, sofreu na quarta-feira à noite a segunda derrota consecutiva no campeonato brasileiro de futebol, no dérbi com o São Paulo (2-0), com o treinador português a deixar de fora vários titulares.

No jogo, no Allianz Parque, o verdão acabou derrotado com golos de Gabriel Sara, aos 25 minutos, num remate de fora da área, e de Luciano, aos 61, após uma perda de bola de Patrick de Paula.

A nove dias da final da Taça dos Libertadores, competição em que defende o título, diante do Flamengo, campeão em 2019 com Jorge Jesus, Abel Ferreira fez entrar de início apenas Weverton e Marcos Rocha, dos jogadores habitualmente titulares.

"Há um ano ninguém tinha esperança nesta equipa e ganhámos dois grandes títulos [Taça dos Libertadores e Taça do Brasil], quando não davam nada por estes jogadores. Vou voltar a referir, temos um plano, ou melhor, tenho um plano com os meus jogadores e vamos segui-lo até o fim, aconteça o que acontecer", justificou no final Abel Ferreira, na conferência de imprensa após o jogo.

Antes da final na Libertadores, em 27 de novembro, em Montevideu, o Palmeiras ainda tem dois jogos no campeonato brasileiro, com Fortaleza fora, e o líder Atlético Mineiro em casa.

No Brasileirão, quando faltam cinco jornadas para o final, a equipa é terceira classificada, com 58 pontos, atrás de Flamengo, com 63, e de Atlético Mineiro, com 71, que têm menos um jogo disputado.

