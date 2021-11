Espanha revalidou este sábado o título europeu de hóquei em patins, ao derrotar a França por 2-1, após prolongamento, na final do 54.º Campeonato da Europa, que decorreu em Paredes, somando o 18.º cetro continental.

Os espanhóis impuseram-se aos franceses, que procuravam o primeiro título europeu, graças a um golo de Toni Pérez no prolongamento, após o empate registado no final do tempo regulamentar, no qual marcaram o francês Bruno di Benedetto, aos 33 minutos, e César Carballeira, de grande penalidade, aos 40.

O jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares entre Portugal e Itália foi cancelado pela federação europeia da modalidade, que invocou motivos de saúde pública, depois de terem sido detetados dois casos de covid-19 na seleção portuguesa.