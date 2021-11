Portugal vai organizar a fase final do campeonato da Europa de andebol de 2028, juntamente com Espanha e Suíça, anunciou este sábado a Federação Europeia de Andebol (EHF).

A candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Suíça, que se juntou ao projeto ibérico em outubro último, foi a única a ser votada no congresso da EHF, em Viena, para 2028, após a retirada da proposta coletiva de Dinamarca, Suécia e Noruega, adotada para a fase final de 2026.

"Foi com o maior orgulho e emoção que vi os meus colegas europeus confiar a Portugal, Espanha e Suíça a realização do Europeu 2028. Durante o Congresso da EHF, que está a decorrer em Viena, foi evidente o entusiasmo de todos os presentes com esta candidatura conjunta", explicou o presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, citado em comunicado.