Cavendish fraturou duas costelas e sofreu "pequeno pneumotórax" em queda na pista

O ciclista britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) fraturou duas costelas e sofreu "um pequeno pneumotórax" na queda sofrida no domingo na pista dos Seis Dias de Gent, informou hoje a equipa belga.

"Na sequência da sua queda nos Seis Dias de Gent, Mark Cavendish foi levado para o Hospital Universitário de Gent, onde passou a noite. Exames revelaram que o Mark tem duas costelas partidas no lado esquerdo e um pequeno pneumotórax", pode ler-se no comunicado da Deceuninck-QuickStep.

O britânico de 36 anos, que é um dos melhores sprinters de sempre e detém, a par de Eddy Merckx, o recorde de triunfos em etapas na Volta a França (34), continua internado no hospital, "sob observação", mas deverá ter alta "ao fim do dia ou amanhã [terça-feira] de manhã", antes de iniciar um período de recuperação, informa ainda a formação belga.

Cavendish estava a competir no velódromo de Kuipke ao lado do companheiro de equipa Iljo Keisse, tendo sido apanhado numa queda coletiva no último dos seis dias da prova de pista belga.

SAIBA MAIS: