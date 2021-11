Mourinho já comprou as tão desejadas chuteiras de 800 euros a Felix Afena-Gyan

José Mourinho prometeu e cumpre agora a promessa feita a Felix Afena-Gyan: as chuteiras, avaliadas em 800€, já estão na posse do jogador do Gana, que partilhou o momento nas redes sociais.

"Palavra dada é palavra honrada" e José Mourinho segue à letra o ditado popular.

Felix Afena-Gyan, de 18 anos, foi contratado pela AS Roma a 13 de março.

A 21 de novembro, num jogo que parecia terminar sem a equipa de Mourinho a sorrir, o jovem saiu do banco para garantir a vitória por 0-2, na casa do Génova.

Na noite que ficará para sempre na memória do jovem do Gana, o técnico luso acabou por revelar que iria comprar um par de chuteiras avaliado em 800 euros ao jogador.

"Prometi-lhe um par de botas de que ele gosta, umas que custam 800 euros. Ele veio ter comigo a correr para me lembrar disso. Amanhã de manhã, a primeira coisa que vou fazer vai ser comprar as chuteiras", dizia, na altura, o homem do leme da equipa romana, ao Gazzetta dello Sport.

Esta segunda-feira, José Mourinho cumpriu a promessa e as sapatilhas já estão nas mãos - ou nos pés - de quem de direito.

Felix Afena-Gyan acaba de partilhar na rede social Twitter o momento em que recebeu as tão ambicionadas chuteiras.