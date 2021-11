Champions da Ásia: Leonardo Jardim é primeiro treinador português campeão asiático

Leonardo Jardim tornou-se esta terça-feira o primeiro treinador português a conquistar a principal prova de clubes da Ásia, ao conduzir o Al-Hilal à vitória na Champions asiática, na final com os sul-coreanos do Pohang Steelers (2-0).

Os técnicos lusos já espetaram lanças em África, na Europa e na América do Sul, mas nunca em solo asiático, feito conseguido agora em Riade pelo técnico nascido em Barcelona, na Venezuela, há 47 anos, que chegou ao clube saudita a 1 de junho, curiosamente para suceder ao compatriota José Morais.

Depois de passagens por Camacha, Desportivo de Chaves, Beira-Mar, Sporting de Braga, Olympiacos, Sporting e Mónaco, Jardim ingressou no Al-Hilal e, 13 jogos depois, não tem derrotas e conquistou já um título muito importante.

Os golos de Nasser Al-Dawsari, aos 19 segundos, e do ex-portista Moussa Marega, aos 63 minutos, selaram o sucesso do onze de Leonardo Jardim, que se tornou o sétimo treinador luso a sagrar-se campeão continental ao nível de clubes.

MANUEL JOSÉ VENCEU QUATRO COMPETIÇÕES EM ÁFRICA

O mais galardoado é Manuel José, que venceu quatro competições em África, todos pelos egípcios do Al-Ahly (2001, 2005, 2006 e 2008), enquanto Jorge Jesus (Flamengo, em 2019) e Abel Ferreira (Palmeiras, em 2020) ganharam a Libertadores sul-americana.

Na Europa, Artur Jorge venceu pelo FC Porto (1986/87), com José Mourinho a seguir-lhe as pisadas em 2003/04 e a bisar, pelo Inter Milão (2009/10). Por seu lado, André Villas-Boas ganhou pelo Chelsea (2011/12), ainda que saindo a meio dos oitavos.

Do sexteto de vencedores da principal prova continental de clubes, o treinador que tem melhor palmarés é, indiscutivelmente, Manuel José, de 75 anos, que levou os egípcios do Al-Ahly a quatro vitórias na Champions africana.

Os sul-africanos do Mamelodi Sundowns (1-1 fora e 3-0 em casa), em 2001, os tunisinos do Étoile du Sahel (0-0 fora e 3-0 em casa), em 2005, e do CS Sfaxien (1-1 em casa e 1-0 fora), em 2006, e os camaroneses do Coton Sport (2-0 em casa e 2-2 fora), em 2008, foram as equipas que não resistiram ao Al-Ahly.

O técnico que em Portugal treinou, entre outros, Benfica, Sporting e Boavista, ao serviço do qual conquistou uma Taça de Portugal (1991/92) e uma Supertaça (1992), ainda disputou uma quinta final, que perdeu, em 2007, num segundo duelo com o Étoile du Sahel (0-0 fora e 1-3 em casa).

Além de Manuel José, só José Mourinho logrou conquistar mais do que um título: somou dois na Liga dos Campeões da UEFA, que é considerada a mais importante competição mundial de clubes.

TREINADOR JORGE JESUS LEVOU FLAMENGO À VITÓRIA

Mais recentemente, os portugueses arrebataram a América do Sul, ao serviço de clubes brasileiros: Jorge Jesus venceu em 2019, pelo Flamengo, e, ao comando do Palmeiras, Abel Ferreira ganhou, já este ano, a edição de 2020. Está novamente na final de 2021, podendo sábado revalidar o cetro.

O Flamengo superou os argentinos do River Plate por 2-1, graças a dois golos a acabar do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol, enquanto Palmeiras superou o também brasileiro Santos por 1-0, com um tento tardio de Breno Lopes.

