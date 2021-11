Tenistas lusos Nuno Borges e Gonçalo Oliveira seguem para oitavos no Bahrein

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Gonçalo Oliveira avançam, esta terça-feira, para os oitavos de final do torneio "challenger" da ATP, no Bahrein, batendo ambos os respetivos adversários no quadro de singulares em dois "sets".

Nuno Borges, de 24 anos, atual 262.º da hierarquia mundial, bate o romeno Filip Cristian Jianu (333.º e quatro anos mais novo), por 6-3 e 7-6 (8-6), numa hora e 45 minutos, no piso duro e rápido de Manama.

Já Gonçalo Oliveira, portuense de 26 anos e 288.º do Mundo, triunfa por duplo 6-4, numa hora e 24 minutos, sobre o checo Marek Gengel (434.º e nascido no mesmo ano de 1995), que tinha vindo da fase de qualificação para a prova.

Na próxima ronda do evento neste reino insular do Golfo Pérsico, Borges terá pela frente o turco e segundo cabeça de série, Cem Ilkel (145.º), enquanto Oliveira vai bater-se com o experiente francês Antoine Escoffier (314.º).

