Liga de Diamante de atletismo passa por 14 cidades em 2022

A Liga de Diamante de atletismo vai passar por 14 cidades em 2022, com a competição a arrancar em Doha, em maio, e a terminar com as finais de Zurique, em setembro.

Os atletas vão competir em 13 "meetings", com o objetivo de conseguirem a qualificação para a etapa final, agendada para 7 e 8 de setembro.

A primeira prova será em Doha, a 13 de maio, seguindo-se Birmingham, em Inglaterra, a 21 de maio, e Eugene, nos Estados Unidos, a 28 do mesmo mês.

A competição segue para Rabat a 5 de junho, com Roma, Oslo, Paris e Estocolmo também a acolherem provas.

Em julho, a Liga de Diamante vai decorrer em Xangai, estando prevista uma segunda prova na China no mesmo mês, antes do Mónaco e Lausana em agosto.

As duas últimas competições são em Bruxelas, a 2 de setembro, e as finais de Zurique, a 7 e 8 de setembro.

O português Pedro Pichardo, medalha de ouro no triplo salto em Tóquio 2020, é o atual campeão da disciplina na Liga de Diamante, após ter reeditado este ano o triunfo alcançado em 2018.

Calendário da edição de 2022 da Liga de Diamante:

Doha, Qatar, a 15 de maio;

Birmingham, Inglaterra, a 21 de maio;

Eugene, Estados Unidos, a 28 de maio;

Rabat, Marrocos, a 5 de junho;

Roma, Itália, a 9 de junho;

Oslo, Noruega, a 16 de junho;

Paris, França, a 18 de junho;

Estocolmo, a 30 de junho;

Xangai, China, a 30 de julho;

China, a 6 de agosto;

Mónaco, a 10 de agosto;

Lausana, Suíça, a 26 de agosto,

Bruxelas, Bélgica, a 2 de setembro;

Zurique, Suíça, a 7 e 8 de setembro.

