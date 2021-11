Liga dos Campeões: Sporting já garantiu 45 milhões de euros

A passagem aos oitavos de final garantiu ao Sporting um encaixe de 45 milhões de euros.

A Liga dos Campeões é a Liga milionária. Na segunda vez na história que o Sporting chega aos oitavos de final, conseguiu arrecadar pelo menos 45 milhões de euros, só tendo em conta a vertente desportiva.

Só pela presença na fase de grupos, na condição de campeão, o Sporting encaixou 15,640 milhões de euros. A estes juntam-se 11,370 pelo 23.º lugar de coeficiente no ranking de clubes da UEFA. Ou seja, pela entrada direta na Champions, o Sporting encaixou logo quase 27 milhões de euros.

Cada vitória na Liga dos Campeões vale 2,8 milhões de euros e, nesta fase de grupos, o Sporting somou até ao momento 3 vitórias, ou seja, 8,4 milhões de euros.

O valor pode ainda aumentar, caso vença ou empate com o Ajax na última jornada do grupo C.

A qualificação para os oitavos de final garante a qualquer equipa 9,6 milhões de euros, valor que o Sporting garantiu frente ao Dortmund.

Contas feitas, o Sporting já encaixou fixos 45 milhões de euros. Um valor que aumenta, por exemplo, com patrocínios e direitos de transmissão.

Jornalista: Ana Luísa Fernandes

