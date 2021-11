Português Jorge Fonseca nomeado para judoca mundial do ano

O português Jorge Fonseca, bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, está nomeado para melhor judoca mundial do ano, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de Judo (FIJ).

O português, que somou o segundo título mundial consecutivo em -100 kg antes de ser medalhado olímpico, é um dos cinco nomeados a judoca do ano.

Além de Jorge Fonseca estão nomeados o belga Matthias Casse, o georgiano Lasha Shavdatuashvili, o japonês Abe Hifumi e o checo Lukas Krpalek.

A votação para os prémios da FIJ vai estar aberta no site do organismo até 10 de dezembro, com os vencedores a serem anunciados em 18 do mesmo mês.