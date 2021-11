Árbitro do Estrela da Amadora-Benfica B agredido no acesso ao balneário

O Conselho de Arbitragem (CA) informou, esta terça-feira, que o árbitro do jogo da II Liga entre o Estrela da Amadora e o Benfica B comunicou agressões no corredor de acesso ao balneário no Estádio José Gomes.

De acordo com o comunicado publicado no site da Federação Portuguesa de Futebol, um dos alegados agressores foi identificado pelas forças de segurança presentes no estádio e a ocorrência foi participada ao Conselho de Disciplina.

“O CA repudia de forma veemente este acontecimento, que considera da maior gravidade, e manifesta a sua solidariedade para com a equipa de arbitragem (…). O que se passou esta segunda-feira numa competição profissional envergonha e merece a célere e total punição dos responsáveis”.

Também esta terça-feira, a Liga repudiou os acontecimentos, apelando à serenidade e “postura pedagógica” de todos os agentes desportivos.

“A Liga Portugal (...) vem repudiar todo e qualquer ato de violência, que envolva um agente do Futebol Profissional e que não pode, em circunstância alguma, ocorrer num recinto desportivo”, lê-se no comunicado.