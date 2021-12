O brasileiro Cláudio Taffarel vai ser treinador de guarda-redes do Liverpool, mas mantém o mesmo cargo na seleção brasileira de futebol, informou esta terça-feira o emblema da Liga inglesa.

"O Liverpool Football Club pode anunciar que fechou um acordo com Cláudio Taffarel para se juntar à equipa principal do clube, com a lenda do Brasil a assumir o papel de treinador de guarda-redes", escreveram os 'reds', que contam com o português Diogo Jota no plantel.