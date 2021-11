Iker Casillas critica Bola de Ouro: “É cada vez mais difícil para mim acreditar nestes prémios”

Iker Casillas critiou, esta terça-feira, através das redes sociais, a atribuição do prémio Bola de Ouro a Messi. O ex-guarda-redes do FC Porto diz que tem cada vez mais dificuldade em acreditar nos prémios de futebol.

Lionel Messi conquistou, na segunda-feira, a 7.ª Bola de Ouro da carreira. Na corrida estavam nomes como Jorginho, Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

O também ex-guarda-redes do Real Madrid reagiu no Twitter à atribuição do prémio, dizendo que é preciso aprender a “catalogar” os jogadores que se destacam depois de uma época.

“É cada vez mais difícil para mim acreditar nos prémios do futebol. Para mim o Messi é um dos cinco melhores jogadores de toda a história, mas é preciso começar a saber catalogar quem se destaca depois de uma época. Não é assim tão difícil, caramba!”, escreveu.

À cerimónia de entrega dos prémios Bola de Ouro faltaram quase metade dos jogadores nomeados para o prémio de melhor do ano pela France Football. O evento ficou ainda marcado pela polémica entre Cristiano Ronaldo e o editor da revista, a quem acusou de mentir.

Saiba mais: