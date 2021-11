Único português que vota na Bola de Ouro diz que Lewandowski era justo vencedor

Já é uma tradição no dia seguinte à entrega da Bola de Ouro: os apoiantes de quem não vence acham a atribuição injusta, mas o que fica para a história é a sétima bola de ouro conquistada por Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou esta segunda-feira, pela primeira vez desde 2010, fora do pódio do prémio da revista francesa France Football, ao ser sexto na edição de 2021.

Ronaldo, de 36 anos, que no verão trocou os italianos da Juventus pelos ingleses do Manchester United, não ficava fora do pódio desde 2010, ano em que os três primeiros lugares foram ocupados por jogadores do FC Barcelona (Messi, Andrés Iniesta e Xavi Hernández).

