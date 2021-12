O Manchester City venceu esta quarta-feira no terreno do Aston Villa por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da Premier League, com os golos da vitória a serem apontados pelos internacionais portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva.

No final do encontro, Pep Guardiola deixou rasgados elogios a Bernardo Silva.

O treinador dos "citizens" considera mesmo o futebolista português "o melhor" da Liga Inglesa neste momento.