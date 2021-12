O Atlético Mineiro sagrou-se campeão brasileiro de futebol pela segunda vez na história, 50 anos depois, após consumar uma reviravolta no terreno do Bahia, onde venceu por 3-2.

Apenas tinha vencido o Brasileirão em 1971 e agora sucede no historial ao Flamengo, campeão em 2019, sob o comando de Jorge Jesus, e 2020.

No aeroporto ou pela cidade de Belo Horizonte, os adeptos do clube celebraram a conquista do Brasileirão.