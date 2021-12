Juventus sob suspeita: transferência de Ronaldo investigada 

As autoridades italianas fizeram esta sexta-feira buscas aos escritórios da Juventus, em Turim e Milão, no âmbito de uma operação que investiga a transferência de jogadores. De acordo com a agência Reuters, a venda de Cristiano Ronaldo também está a ser investigada.

A Juventus está na bolsa de valores de Milão e o seu maior acionista é a Exor.

Num comunicado, a procuradora Anna Maria Loreto revela que a operação está a investigar se os responsáveis da Juventus deram falsas informações aos investidores e emitiram faturas de transferências inexistentes.

"Várias operações de transferência de jogadores e os serviços prestados por alguns agentes envolvidos na intermediação estão sob investigação", disse.

Esta sexta-feira, a Juventus confirmou que uma das transferências que estava a ser investigada era a do português Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo saiu da Juventus há três meses, mas continua a dar que falar em Itália. A Juventus é suspeita de ter montado um esquema financeiro de mais-valias falsas.

As autoridades começaram a investigar operações de vários clubes no passado verão, mas no último fim‑de‑semana o clube de Turim foi alvo de buscas e é agora o principal suspeito da chamada "Operação Prisma".

