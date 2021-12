Bola de equipa da Escócia encontrada numa ilha a 640 quilómetros

Um clube de futebol amador de Dundee, na Escócia, deu as boas-vindas a uma nova adepta estrangeira, depois de uma bola chutada por um dos jogadores da equipa ter sido encontrada a flutuar, a mais de 640 quilómetros, numa ilha dos Países Baixos.

A psicóloga clínica e psicoterapeuta Esther Verhees encontrou uma bola de futebol com o nome do Dundee Athletic, este sábado, na praia da ilha de Vlieland.

Após a situação caricata, a neerlandesa acabou por publicar fotografias da bola na página de Facebook do Dundee Athletic, gerando uma nova amizade com a equipa e os seus jogadores.

"Sentem falta de uma bola de futebol? Encontrámos uma na praia de Vlieland, nos Países Baixos, ela percorreu um longo caminho!", escreveu.

Sobre a bola, ainda acrescentou:

"Ainda está em muito boa forma. Agora somos grandes fãs do Dundee Athletic."

Em declarações ao jornal escocês Daily Record, Esther diz que ficou satisfeita em encontrar a bola, já que ela e o seu companheiro Paul van Aken visitariam a sua filha em Edimburgo este fim de semana, mas mudanças nas restrições relacionadas com as viagens, resultantes da pandemia de covid-19, obrigaram o casal a permanecer em Vlieland.

“Podíamos ver a bola caída na praia. Aproximámo-nos e vimos que dizia 'Dundee Athletic'. Não o reconheci, por isso pedimos a amigos que procurassem e foi assim que encontrámos o Facebook", refere.

A neerlandesa ainda acrescenta: "Não podíamos ir à Escócia, mas a Escócia veio até nós".

A bola do Dundee Athletic encontra-se agora com o filho de Esther, Floris, que joga numa equipa de Amsterdão, o JOS Watergraafsmeer.

"A bola está a tornar-se famosa. Quando visitarmos a Escócia, podemos trazer a bola de volta e assiná-la, com os cumprimentos de Vlieland", diz a psicóloga clínica, que ainda acrescenta que recebeu "mensagens de um escocês que mora nos Países Baixos, a falar sobre [a cidade de] Dundee e como, na tempestade de 1953, partes de casas escocesas acabaram também na costa neerlandesa".

A bola encontrava-se em jogo numa partida no Riverside Park de Dundee, há duas semanas.

O presidente do clube, Matt Smith, ainda não acredita, tanto na viagem longínqua realizada pela bola, como no facto de a notícia a notícia ter sido partilhada internacionalmente.

"Estávamos numa partida e o nosso defesa central chutou-a, acabando no mar", diz Smith, também ao Daily Record, acrescentando que "isso acontece muito e, na maioria das vezes, as bolas vão parar à praia de Broughty Ferry, a três ou cinco quilómetros de distância, sendo levadas por crianças".

O presidente do clube diz ainda que jogou "futebol em Dundee toda a minha vida e [chutou] algumas bolas para a água, mas nunca [viu] uma bola acabar noutro país".

Desde que Esther contactou o clube, Smith entrou em contacto para enviar equipamentos do clube como lembrança.

Smith espera ainda que a história viral ajude o perfil do clube e atraia mais patrocinadores, após ter assumido o comando do emblema no início de 2021.

"Estamos sempre à procura de patrocinadores e, como novo clube, procuramos obter mais", acrescenta, lembrando que "tal como acontece com todos os clubes amadores, o dinheiro é fundamental e, se isto nos ajudar a encontrar investimento, ficaremos satisfeitos".

A publicação de Esther no Fadebook tornou-se viral após ser partilhada pela Dundee Saturday Morning Football League, também nas redes sociais.

Também um tweet da página do campeonato obteve cerca de 7.500 gostos e mais de 600 retweets até as 14:30 deste domingo.

Desde então, foi publicado por várias páginas de futebol com milhares de seguidores.