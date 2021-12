Liga belga proíbe adeptos visitantes de assistir aos jogos por mau comportamento

Os adeptos visitantes vão estar proibidos de assistir aos jogos das primeira e segunda divisões belgas, até ao final de 2021, depois de duas partidas terem ficado marcadas pelo mau comportamento, informou hoje a Liga de futebol daquele país.

"O Conselho de Administração reitera a condenação pelos incidentes ocorridos ontem [domingo] durante os jogos Beerschot VA-Antwerp FC e Standard de Liège-Charleroi. Os incidentes que marcaram as partidas acima são profundamente lamentáveis. Eles [adeptos] testemunharam um comportamento inaceitável e até mesmo criminoso", pode ler-se no comunicado divulgado pela Jupiter Pro League, no site oficial na Internet.