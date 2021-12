Liga e PSP averiguam segurança no estádio do Estrela da Amadora

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) estiveram, esta segunda-feira, no Estádio José Gomes, 'casa' do Estrela da Amadora, da II Liga, para averiguar a segurança do recinto desportivo.

"A Liga Portugal, através da sua Comissão Técnica de Vistorias, esteve esta manhã no Estádio José Gomes, da Reboleira, para acompanhar a visita da PSP ao recinto, de forma a ver quais os ajustes que o Estrela da Amadora necessita efetuar", informou a LPFP, através de um comunicado no sítio oficial na Internet.

A verificação da Liga de clubes e do departamento de segurança privada da PSP de Lisboa passou por "questões como a correta colocação das câmaras de CCTV [circuito fechado de televisão] e o posicionamento dos ARD [assistentes de recinto desportivo] nos jogos do Estrela da Amadora", explicou ainda a nota.

"Esta é uma questão à qual a Liga Portugal dá especial atenção. A segurança dos adeptos e dos protagonistas dos jogos está na primeira linha", concluíram.

A visita ao Estádio José Gomes acontece uma semana após o encontro entre a equipa 'tricolor' e o Benfica B -- vitória dos 'encarnados' por 6-3 -, num jogo com várias polémicas, expulsões e agressões à equipa de arbitragem destacada para a partida.

O árbitro Miguel Nogueira relatou ao Conselho de Arbitragem da FPF a existência de agressões, o que levou aquele órgão a participar a ocorrência ao Conselho de Disciplina federativo, sendo que a LPFP e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol também vieram repudiar as agressões à equipa de arbitragem, apelando "à serenidade de todos os agentes desportivos".

Logo após o encontro, o clube da Reboleira contestou a arbitragem, tendo o diretor executivo, Marco Ferreira, anunciado que vai "agir criminalmente" contra o árbitro assistente Nuno Pereira, exigindo "um pedido de desculpas da Liga, do Conselho de Disciplina e da equipa de arbitragem".

O Estrela da Amadora ocupa o 12.º lugar na tabela classificativa da II Liga de futebol, com 16 pontos, recebendo na próxima segunda-feira o Casa Pia, segundo, com 27, no Estádio José Gomes, em encontro da 14.ª jornada do campeonato.