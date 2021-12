Matilde Pinto dá novo bronze a Portugal nos mundiais Youth de ténis de mesa

Matilde Pinto conquistou esta segunda-feira a medalha de bronze na prova de pares femininos no escalão sub-15 do Campeonato do Mundo Youth de ténis de mesa, garantindo em Vila Nova de Gaia o segundo pódio de Portugal na competição.

Matilde Pinto e a galesa Anna Hursey, quartas cabeças de série, asseguraram a terceira posição, no que constitui o quinto pódio de sempre para Portugal, após perderem a sua meia-final, por 3-0, ante as alemãs Mia Griesel e Annet Kaufmann, segundas do 'ranking'.

Antes, os também sub-15 Bernardo Pinto, Rafael Silva e Tiago Abiodun tinham dado a Portugal o 'bronze' na competição de equipas.

Portugal soma agora cinco medalhas em Campeonatos do Mundo, uma de prata e quatro de bronze: aos dois terceiros lugares obtidos em Vila Nova de Gaia, juntam-se os de João Monteiro e Tiago Apolónia em Budapeste2019, na prova de seniores, bem como o de Marcos Freitas e André Silva no Cairo2006, em juniores.

A única prata pertence a Marcos Freitas e Tiago Apolónia, em Santiago do Chile2003, em juniores.