Pequim responde ao boicote diplomático dos EUA: "É uma absoluta provocação política"

Os atletas norte-americanos podem participar nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. O boicote diplomático dos EUA reside nas delegações desportivas, que não serão acompanhadas pelos representantes diplomáticos. A China responde à medida e avisa que os EUA vão pagar um preço alto pela "provocação política".

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim foi questionado sobre as retaliações aos EUA esta terça-feira. Zhao Lijian não entrou em detalhes, mas deixou um aviso. Os EUA devem preparar-se para pagar um preço alto e poderá estar em causa a cooperação entre as duas nações.

De acordo com a Casa Branca, o boicote diplomático é uma posição contra a violação dos Direitos Humanos na República Popular da China, sobretudo na província de Xinjiang.

A minoria muçulmana, uigur, reside nesta província. Mais de 1 milhão de uigures foram colocados em campos de concentração e reeducação pelas autoridades chinesas.

A Nova Zelândia também já tinha anunciado que não vai enviar delegados, nem reresentantes diplomáticos a Pequim. Porém, esta medida está associada à pandemia.

O Comité Olímpico norte-americano pediu para que não se punam os atletas após quase dois anos de pandemia de covid-19, além de lembrar o boicote contra os Jogos Olímpicos de Moscovo, em 1980, entre outros, como "um erro", dada a transformação do desporto num "instrumento político".