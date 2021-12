Canadá boicota Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022

O Canadá juntou-se ao Reino Unido, Estados Unidos e Austrália e anunciou esta quarta-feira, através do primeiro-ministro, Justin Trudeau, um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim por questões relacionadas com os direitos humanos.

"Estamos profundamente perturbados com as violações dos direitos humanos por parte do Governo chinês. É importante estar em parceria com aliados quando temos uma abordagem contra a China", disse Trudeau em conferência de imprensa.