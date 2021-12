Três adeptos do Dínamo Kiev ficaram feridos, esta terça-feira, num confronto com adeptos do Benfica nas imediações do estádio da Luz.

O confronto aconteceu na zona do Alto dos Moinhos onde houve, entretanto, reforço policial. A PSP terá feito algumas detenções como se vê nas imagens captadas pela SIC.

Alguns adeptos ucranianos abandonaram o estádio da Luz sob escolta policial