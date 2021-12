Estará Tiger Woods prestes a regressar aos campos de golfe?

O golfista Tiger Woods anunciou, esta quarta-feira, que vai participar com o filho no torneio PNC Championship, em Orlando (EUA). Esta é a segunda vez que pai e filho participam no torneio, depois da estreia em 2020, antes do acidente grave que o norte-americano sofreu este ano.

"Embora tenha sido um ano longo e desafiador, estou muito animado por encerrá-lo a competir com o meu filho Charlie. Vou participar como pai e não podia estar mais entusiasmado", pode ler-se no tweet que partilhou na sua página oficial na rede social.

O evento, que está agendado para os dias 18 e 19 de dezembro, trata-se de um torneio de 36 buracos, e no qual participam campeões e os respetivos pais e/ou filhos.

Por saber continua, porém, o regresso ao PGA Tour. Recorde-se que, a 23 de fevereiro deste ano, o golfista sofreu um aparatoso acidente causado pelo excesso de velocidade, revelou a polícia que investigou o caso.

Tiger Woods conduzia a cerca de 140 quilómetros/hora numa estrada onde o limite era de 72. O acidente não causou feridos, além do golfista, e mais nenhum veículo esteve envolvido.

Também o facto de ter ficado provado que não conduzia sob efeito de álcool ou drogas, ilibou-o de uma acusação.

Na sequência do acidente, o golfista considerado um dos melhores da história da modalidade teve de ser operado devido às múltiplas lesões que sofreu nas pernas, comprometendo o regresso aos campos.

Recorde-se que Tiger Woods conquistou 82 títulos no circuito norte-americano PGA - recorde igualado com Sam Snead - e 15 'majors'.

