Pelé volta a ser internado para tratamentos a tumor no colón

O futebolista brasileiro Pelé voltou a ser internado, em São Paulo, para dar continuidade aos tratamentos de quimioterapia a um tumor no colón.

No final de agosto, o antigo futebolista, com 81 anos, foi diagnosticado, durante uns exames de rotina, com cancro do colón. Durante cerca de um mês, Pelé esteve internado após ser submetido a uma operação para remover o tumor no intestino.

Nesse período, o histórico jogador brasileiro passou 10 dias na unidade de cuidados intensivos, primeiro devido a complicações com a cirurgia e depois por causa de dificuldades respiratórias. Após ter tido alta, o tricampeão mundial iria iniciar um tratamento com quimioterapia.

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, através de uma nota, assegura que Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, está "estável e deve ter alta nos próximos dias".

Pelé sofreu inúmeros problemas de saúde nos últimos anos, principalmente em 2019, quando foi internado em Paris e depois transferido para São Paulo por causa de um problema renal.

Saiba mais: