Confrontos entre adeptos: 54 detidos são alegados adeptos do Dínamo de Kiev

A PSP suspeita que os confrontos entre os adeptos do Benfica e do Dínamo de Kiev foram previamente combinados com o objetivo de instaurar o caos e a violência. A PSP não adianta nacionalidades, mas indica que os detidos são alegados adeptos do Dínamo de Kiev.

A rixa começou a cerca de meia hora do início do jogo nas imediações do Estádio da Luz. A polícia deslocou-se ao local para cessar os confrontos, tendo sido recebida com pedras, garrafas e tochas.

A polícia acabou por realizar 17 disparos para o ar com o objetivo de dispersar a multidão. No final, 14 pessoas ficaram feridas, entre elas um polícia e 54 acabaram detidas.

Os detidos serão ouvidos esta quinta-feira por um juiz no Campus da Justiça, em Lisboa.

