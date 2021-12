Claque sérvia envolveu-se em confrontos com adeptos do Braga e com a polícia

O centro de Braga foi palco de confrontos entre adeptos sérvios e a polícia, antes do jogo entre o SC Braga e o Estrela Vermelha, na quinta-feira, para a Liga Europa.

Segundo a PSP, este era um dos jogos no estádio do SC Braga com maior reforço policial. Ainda assim, tal não impediu desacatos com os Ultras sérvios, claque conhecida por provocar desacatos nas cidades por onde passa.

A polícia foi chamada ao centro da cidade a meio da tarde de quinta-feira para acalmar ânimos entre adeptos sérvios e bracarenses. Mais tarde, já ao final do dia, registaram-se momentos de maior tensão quando a PSP se preparava para iniciar a escolta policial de cerca de 300 sérvios até ao estádio.

Terão sido arremessados objetos aos agentes, que tiveram necessidade de disparar tiros para o ar para controlar a situação. Os confrontos foram captados em vídeo e as imagens divulgadas, entretanto, nas redes sociais.

Não há, até ao momento, informação sobre detenções ou registo de feridos. Não é confirmado também que haja ligação entre estes confrontos com aqueles que ocorreram em Lisboa entre adeptos do Benfica e do Dínamo Kiev.

