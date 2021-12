Hamilton ou Verstappen: quem será o novo campeão do mundo de Fórmula 1?

Lewis Hamilton ou Max Verstappen, um deles será campeão mundial de Fórmula 1 este fim de semana, com os dois pilotos a chegarem à última corrida com os mesmos pontos, algo que não acontecia desde 1974, quando o brasileiro Emerson Fittipaldi venceu nos Estados Unidos da América.

À chega aos Emirados Árabes Unidos, Verstappen e Hamilton mostram-se focados apenas na corrida e não na rivalidade.

A última corrida do ano é em Abu Dhabi, onde já decorreram os primeiros treinos livres, sendo que o duelo entre os dois líderes mantém-se renhido.

Verstappen foi o mais rápido na primeira sessão e superou Hamilton, que foi terceiro. Três horas e meia depois, decorreu a segunda sessão e Hamilton respondeu ao rival da Red Bull: o Mercedes superou a marca de Verstappen, que acabou em quarto.

Este sábado, o destaque vai para a qualificação no circuito de Yas Marina, onde vão ficar decididos os lugares na grelha para a corrida de domingo.

Verstappen, por ter mais vitórias ao longo da época do que Hamilton, parte com ligeira vantagem: se nenhum dos dois pontuar, é o piloto neerlandês que se sagra campeão pela primeira ver na carreira. Por isso, Hamilton tem de terminar à frente de Verstappen para se sagrar campeão pela oitava vez, ultrapassando os sete títulos do icónico Michael Schumacher.

O Grande Prémio de Abu Dhabi vai ser também a corrida de despedida de Kimi Räikkönen. O piloto finlandês, de 42 anos, abandona como detentor do recorde de piloto que participou em mais Grandes Prémios.

Quem vai ser o novo campeão do mundo de Fórmula 1? É uma pergunta que só vai ter resposta no domingo, numa corrida que começa às 13:00 em Abu Dhabi.

