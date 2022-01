"Mad" Max Verstappen: o novo campeão de fórmula 1 que tem as corridas no sangue

É conhecido como Mad Max. Verstappen foi o piloto mais novo de sempre a competir na categoria rainha do desporto automóvel e sagrou-se campeão mundial, este domingo.

Max Verstappen nasceu na Bélgica, mas desde sempre correu pelos Países Baixos. Tem os carros e a velocidade no sangue: o pai foi o piloto mais bem-sucedido do país até à chegada do filho; já a mãe competiu em karts e introduziu o filho nas corridas com apenas quatro anos de idade.

Ainda antes de ter idade para ter a carta de condução, Max tornou-se no mais novo de sempre a competir na categoria rainha do desporto automóvel. Este fim de semana começou na pole position e terminou no primeiro lugar.

SAIBA MAIS: