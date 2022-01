Os Estados Unidos avançaram com um boicote aos Jogos Olímpicos de Inverno e não vão enviar qualquer representante do governo a Pequim.

Em causa está o que consideram ser violações dos Direitos Humanos por parte da China. A decisão foi seguida pela Austrália, Canadá e Reino Unido.

Do lado da União Europeia, não há qualquer posição comum entre os 27 e a Lituânia é um dos poucos países a favor. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que, no caso português, a questão do boicote não se coloca.

