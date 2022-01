Surfista portuguesa com deficiência visual sagra-se campeã mundial na Califórnia

A surfista portuguesa, Marta Paço, tornou-se campeã mundial de surf adaptado para atletas com deficiência visual, no domingo. Este fim de semana disputou o troféu na Califórnia e alcançou 16,33 pontos, a soma da pontuação das duas melhores ondas do dia.

Marta Paço, de 16 anos, bateu a espanhola Carmen Lopez, que ficou em segundo lugar, com 7,53, e a norte-americana Barbie Pacheco, que ocupou o terceiro lugar, com 2,77.

Marta começou a surfar com 12 anos e deixa claro que a deficiência visual não é um obstáculo. A ligação que tem com o mar é bastante forte e já a levou a ganhar vários prémios.

A adolescente natural de Viana do Castelo, atleta do Surf Clube de Viana, tinha conseguido uma medalha de bronze na estreia em Mundiais, em 2018, sagrou-se campeã europeia no ano seguinte e agora arrebatou o título de campeã mundial na sua classe.

