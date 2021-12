Jogo entre Brentford e Manchester United adiado devido a surto de covid-19 

O jogo entre o Brentford e o Manchester United da Premier League foi adiado por causa de um surto de covid-19 no clube de Cristiano Ronaldo.

O surto levou o Manchester United a fechar na segunda-feira as instalações de treino do plantel principal.

Um pequeno grupo de jogadores e funcionários do clube dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot testou positivo ao novo coronavírus após o jogo com o Norwich City, e um treino sem contacto físico decorreu no domingo entre os que testaram negativo.

Nos últimos três dias, dois jogos foram cancelados em Inglaterra por causa de surtos de covid-19.



