Oito portugueses nos Mundiais em piscina curta em busca de apuramentos e recordes

Portugal vai estar representado por oito nadadores nos Mundiais em piscina curta, que decorrem em Abu Dhabi, com os objetivos de ultrapassar as eliminatórias e conseguir melhorar marcas, assumiu o diretor desportivo da federação da modalidade.

"As expectativas andam sempre pela possibilidade de passar à fase seguinte, nas provas que têm meias-finais, o objetivo é chegar lá, nas que não têm, é conseguir ir à final", disse José Machado, em declarações à agência Lusa.

O diretor desportivo da Federação Portuguesa de Natação (FPN) explicou que o organismo fez "uma aposta" nos Mundiais, que decorrem entre 16 e 21 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, em relação aos Europeus, também em piscina curta, que decorreram em novembro, em Kazan, e nos quais Portugal teve apenas dois nadadores.

José Machado assume a expectativa de boas prestações nos Mundiais, lembrando que o "mínimo de qualificação correspondia ao 16.º melhor tempo mundial" das respetivas distâncias.

"Apesar de estas competições serem sempre uma incógnita, partimos sempre com a esperança de que estas provas sejam um momento de transição", disse o responsável técnico, admitindo que "muitos dos atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 não deverá estar presente".

José Machado reconhece que a competição, na qual Portugal vai estar representado na competição por oito nadadores -- cinco masculinos e três femininos -- vai ser "naturalmente afetada" pelo atual contexto de pandemia de covid-19.

"As provas vão decorrer num sistema de 'bolha' e, por isso, decidimos que os atletas regressarão a Portugal logo que terminem as suas provas, e não apenas no final da competição", referiu.