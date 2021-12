Nicolás Otamendi já reagiu ao assalto na sua habitação, através da rede social Twitter.

O jogador do Benfica garante que está tudo bem com ele e com a família.

Agradece, igualmente, pelas mensagens solidárias que tem recebido.

Um assalto que deixou marcas

A notícia foi inicialmente avançada pelo Correio da Manhã e entretanto confirmada pela SIC.

Segundo o Correio da Manhã, quatro assaltantes abordaram o jogador quando chegou a casa, agrediram-no e puseram-lhe um cinto à volta do pescoço. Os assaltantes levaram dinheiro e relógios.

Ao que a SIC apurou, o caso já foi entregue à Polícia Judiciária.

A jornalista Cristiana Queirós Alves esteve na área onde o defesa benfiquista vive e falou com alguns moradores, que relataram que estes episódios de assalto são frequentes.

Em comunicado, o clube da Luz revela que o "(...) atleta e a família encontram-se bem" e "apela a que a privacidade do jogador e da sua família seja respeitada (...) enquanto se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades".

O internacional argentino, de 33 anos, foi titular e alinhou os 90 minutos na vitória do Benfica na visita ao Famalicão (4-1), em partida disputada no domingo.

SAIBA MAIS