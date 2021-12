Portugal conhece adversários da próxima edição da Liga das Nações na quinta-feira

Portugal conhece na quinta-feira os adversários da Liga das Nações de futebol 2022/23, num sorteio em que integrará o Pote 2 da Liga A, juntamente com Países Baixos, Dinamarca e Alemanha.

O sorteio da terceira edição da prova vai decorrer na cidade Suíça de Nyon, pelas 17:00 (hora de Lisboa), sendo que a competição terá início em junho de 2022, com a fase final, a eliminar, prevista para acontecer exatamente um ano depois.

Dos 55 países membros da UEFA, 51 sabem em qual das quatro ligas (A, B, C e D) vão participar, tendo em conta a prestação na última fase de grupos, concluída em 2020/21. As restantes quatro equipas (Cazaquistão, Moldávia, Chipre e Estónia) têm de jogar nas Ligas C ou D.

Portugal, campeão no ano de estreia, depois de superar os Países Baixos (1-0), em 09 de junho de 2019, no Porto, está inserido no pote 2 da Liga A, juntamente com as seleções bem cotadas dos Países Baixos, Dinamarca e Alemanha, sabendo, desde já, que não as pode defrontar na fase de grupos.

No Pote 1, está a detentora do troféu França, a Espanha, a vice-campeã em título Itália, que venceu o Euro2020, e a Bélgica, no Pote 3, figuram Inglaterra, Polónia, treinada por Paulo Sousa, Suíça e Croácia, e, no Pote 4, estão País de Gales, Áustria, República Checa e Hungria.

Tal como na última edição, a prova vai consistir em três ligas de 16 seleções cada e uma quarta de sete, com a composição deste agrupamento a ser decidida por promoções e despromoções.

Assim, as Ligas A, B e C terão 16 equipas a serem divididas em quatro grupos de quatro para a fase das 'poules', enquanto as outras sete seleções, da Liga D, vão formar dois grupos, um de quatro e outro de três.

Em junho e setembro do próximo ano, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que quatro das seis rondas têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do próximo Mundial durante o inverno de 2022.

Apenas avançam para a fase final os quatro vencedores do Liga A. As equipas que terminarem igualmente no primeiro posto nas outras três ligas serão promovidas na edição 2024/25.

Já os últimos classificados das Ligas A e B vão 'cair' para ligas inferiores, enquanto as seleções que terminarem em quarto nos grupos da Liga C entram no 'play-out', em março de 2024, com as duas seleções derrotadas nos confrontos Cazaquistão-Moldávia e Chipre-Estónia a entrarem na Liga D.

As jornadas um e dois devem acontecer entre 02 e 08 de junho de 2022, seguindo-se as rondas três e quatro, de 08 a 14 do mesmo mês, e as derradeiras jornadas cinco e seis, de 22 a 27 de setembro.

A fase final vai reunir os quatro vencedores dos grupos da Liga A, sendo que um será o anfitrião da prova. As meias-finais estão previstas para 14 e 15 de junho de 2023, com a final e o jogo de atribuição do terceiro lugar a disputarem-se três dias depois.

